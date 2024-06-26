فن ومشاهير

كاظم الساهر يصل المحروسة.. القاهرة تتهيئ للحفل المنتظر

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ياسر رشاد - القاهرة - وصل المطرب العراقي كاظم الساهر إلى القاهرة اليوم، استعداداً لإحياء حفل يوم الجمعة القادم في مشروع كريد القاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب دام عامين عن محبيه في مصر، ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب.

بالفيديو: كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره في مصر: "نلتقيكم يوم الجمعة وستكون ليلة رائعة بوجودكم"

ويأتي بعد عامين من آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاماً، وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا،

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ويأتي بعد عامين من آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاماً، وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا، حيث شارك سابقاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب فيها: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد. لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

حيث يقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة القادمة في مشروع كريد في القاهره الجديدة بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن البومة الجديد "مع الحب" الذي تم اطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

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تأتي هذه الحفلة بعد عامين من أخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المنظمة عن نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس وبدون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

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ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح  ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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