أغنية كل الحاجات .. إصدار مرتبك لـ شيرين عبد الوهاب والجمهور يبحث عن صوتها

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب بتسارع مخيف، حيث تواجه أزمة غير متوقعة بعد تسريب أغنية “كل الحاجات” بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات المختلفة.

أغنية كل الحاجات.. إصدار مرتبك لـ شيرين عبد الوهاب بين حقوق صناعها وإعجاب جمهورها

أخذ جمهور شيرين عبد الوهاب بعرض الأغنية على حساباتهم الخاصة، وأبدوا إعجابهم بحالتها وكلماتها وصوت شيرين الذي اشتاقوا إليه بعد انحصار شيرين في أزماتها وتوقفها عن إصدارات جديدة.

أغنية كل الحاجات على تطبيق تيك توك

أغنية كل الحاجات على يوتيوب

فريق عمل أغنية كل الحاجات

أغنية كل الحاجات من كلمات الشاعر طارق عبد الستار وألحان خالد عز، وتم العمل عليها منذ أشهر ولازال الغموض يحيظ الأغنية حول لإصدارها بهذا الشكل الذي يؤثر على حقوق المؤلف والملحن سلبيًا.

كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب كل الحاجات

تقول كلمات الأغنية "كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي الطريق شبه الطريق والصديق شبه الصديق والأمسيات والاغنيات وحاجات كتير فيكي.

وحاجات كتير فيا كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي كل الحاجات شبه الحاجات إلا الكراهية كل الدروب مش عارفاني كل المواسم برد.

كل الشوارع نكراني في بلاد بتكره بعض بتتسرق روحنا واجمل ملامحنا باهتة ومنسية بنحن للبدايات وأول الحكايات والأيام العادية.

أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مع شقيقها

جاءت “كل الحاجات” لتروي عطش جمهور شيرين لجديدها وسط الازمات الشخصية والمهنية التي تتعرض لها منذ أشهر، وكان أخرها محنتها مع شقيقها حيث أكدت في بيانٍ رسمي لها استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.

بجانب تعليقها صوتيًا على تطورات الأزمة مع شقيقها بعد طلاقها من حسام حبيب بشأن التسجيلات المسربة للأخير والتي قال خلالها حسام إن أحد أفراد أسرة شيرين استغلوها وألحقوا الضرر بها وسيطروا على صفحات التواصل الخاصة بها.

وقالت شيرين خلال التسجيل: "أنا فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيب، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني وهناك شخص تابع له استولى على حساباتي بالسوشيال ميديا بموجب توكيل عام قديم".

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب “الدهب” في فبراير 2024

كان أخر لقاء غنائي بين شيرين عبد الوهاب وجمهورها من خلال أغنية “ألدهب”، التي تم طرحها عبر يوتيوب، وسجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة

من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، واحتوت الأغنية على مفردات عامية تستخدم باستمرار في الحديث اليومي، وجاءت كلماتها كالآتي:"قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".