فن ومشاهير

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت طافش الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات من جمهورها، وجاءت كالتالي: "الجمال عدى الكلام، جميلة الجميلات، الأجمل على الإطلاق بلا منازع، زي القمر، ملكة جمال العرب، ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

اقرأ أيضا:

الفيلم الفلسطيني اللِد في سينما عقيل بالإمارات

"بإطلالة شتوية" أحدث ظهور لـ مي عمر.. والجمهور: "ملكة"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا