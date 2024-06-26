نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت طافش الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات من جمهورها، وجاءت كالتالي: "الجمال عدى الكلام، جميلة الجميلات، الأجمل على الإطلاق بلا منازع، زي القمر، ملكة جمال العرب، ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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