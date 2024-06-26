"كل الحاجات" تورط شيرين عبدالوهاب في نزاع جديد ومؤلفها يكشف لـ"الخليج 365"التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية بعنوان "كل الحاجات" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومع ما حققته الأغنية من انتشار، وتساؤل، كشف الشاعر طارق عبدالستار، عدة مفاجآت حول "كل الحاجات".

الشاعر طارق عبد الستار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أولا (كل الحاجات) من كلماتي، وألحان وتوزيع خالد عز، وصدمت بتسريب الأغنية بصوت المطربة شيرين عبدالوهاب".

وتابع: "ما حدث تعدي صارخ على حقوقي كمؤلف، إذ لم أمنح أصلا المطربة التصريح لتقديمها، بالإضافة لكون مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وأدبية، ولهذا بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية".

الشاعر طارق عبد الستار، أوضح: "الأغنية قمت بكتابتها ووضع الفنان خالد عز، اللحن و التوزيع منذ 2016، ولن أترك حقوقي التي تم إهدارها ".

وتقول كلمات الأغنية: "كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي، الطريق شبه الطريق، والصديق شبه الصديق، والأمسيات والأغنيات، وحاجات كتير فيكم وحاجات كتير فيا".

الشاعر طارق عبد الستار، غنى من كلماته أبرز نجوم الأغنية وفي مقدمتهم محمد منير، وسميرة سعيد، و انغام، وهاني شاكر، وإيهاب توفيق، وغيرهم.