بعد نجاح فيلم "اللعب مع العيال".. ويزو توجه رسالة لـ محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة ويزو عن سعادتها بالعمل مع النجم محمد إمام، في فيلم "اللعب مع العيال" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

ونشرت ويزو صورة الفنان محمد إمام، وذلك على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "محمد إمام النجم اللي استمتعت في كل شوط بالتصوير معاه في فيلم "اللعب مع العيال"، مبسوطة أوي بالتمثيل معاك وأنت عسل وكاريزما وفنان كبير، ودايمًا ناجح ومتألق ومن تقدم لتقدم إن شاءالله، شكرًا على كل حاجة حلوة".

يذكر أن "اللعب مع العيال" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وهو العمل الأول الذي يجمع المخرج الكبير بـ محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

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