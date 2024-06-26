محمود قابيل: حزين لعدم إقامة مباراة القمة وتوقعت فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة أكبر من (6-1)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الفنان محمود قابيل إنه كان يتمنى إقامة مباراة الأهلي والزمالك، وحزين بعد انسحاب الفريق الأبيض.

وتحدث قابيل خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إذا أقيمت المباراة كان يأمل في مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور منذ بداية اللقاء".

وأضاف أنه كان يتوقع فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة أكبر من مباراة (6-1)، والأهداف كانت ستكون بأقدام كهربا وبيرسي تاو وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعمرو السولية.

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