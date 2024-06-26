شريف مدكور: "فخور إني عمري ما شوفت المخدرات و لا جربتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الإعلامي شريف مدكور عن أنه يمنع أي شخص من التدخين في بيته وسيارته.

وكتب مدكور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "فخور أني عمري ما شوفت المخدرات ولا جربتها و لا في حياتي شربت حتى سجاير عادية وحقيقي مش قادر أستوعب الناس اللي بتشرب الحاجات دي".

وتابع: "مش متخيل إني أطلع دخان من بقي وريحتي تبقى سجاير نعمة وفضل، وطبعاً ممنوع تماماً حد يدخن في بيتي أو عربيتي".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور حل ضيفا على برنامج "ع المسرح"، المذاع على شبكة قنوات "سي بي سي"، وكشف مدكور في البرنامج عن سبب إصابته بالسرطان، مؤكدا، على أن حالته النفسية بسبب التنمر الذي يتعرض له هي السبب الأساسي وراء إصابته.

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