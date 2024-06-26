إيمان العاصي عن أحداث غزة: "القلب مات من كتر الحزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنان إيمان العاصي دعم الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت إيمان على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "يا عالم يا حكام المجازر مش طبيعية، كل ما نقول مفيش إجرام أكتر من كدة يحصل مجزرة مفيش كائن على الأرض يتوقعها ويستوعبها".

وأضافت: "اللي بيحصل آخر الأسبوع خارج حدود الوعي والمنطق، القلب مات من كتر الحزن على اللي بيحصل في شعب كامل قصاد عيون العالم مسلم ومسيحي وسني وشيعي وبوذي وكل الأديان والجنسيات، ومفيش حد عايز يوقف القهر ده، الغزاوية كأن العالم حطوهم في حديقة حيوان مفتوحة وفتحوا أقفاص الحيوانات عليهم، ياكلوا وينهشوا فيهم واحنا المتفرجين اللي بندفع تمن المشاهدة لمرتكب المجازر".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة: محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

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