بإطلالة شبابية.. أحدث ظهور لـ نادية الجندي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ونشرت نادية، الصورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "صباح الخير"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها جاكت باللون البيج وبنطلون جينز.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "أحلى صباح على أحلى نجمة الجماهير، صباح النور والسرور، شابة في عمر العشرين، دمتي أيقونة للجمال والأبداع، قمر القمرات".

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020 بطولة الفنانة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

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