شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائياً في مهرجان موازين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائياً في مهرجان موازين بالمغرب اليوم الأربعاء، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا يوم فبراير الماضى في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

المطرب مروان خورى كان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.