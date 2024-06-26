مي سليم تعود للغناء بقوة.. مفاجأة بانتظار جمهورها في الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية مي سليم أنها قررت العودة بقوة إلى عالم الغناء خلال الفترة الحالية.

وأكدت مي سليم فى تصريحات صحفية: إنها أخطأت في حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها من عشقها الأول الغناء.

وأضافت مي سليم أنها تجهز حاليا عدد من الأغانى الجديدة التي سوف تطرحهما خلال الصيف الواحدة تلو الأخرة، بالإضافة إلى تعاقدها على المشاركة في عدد من الحفلات الصيفية منها بالساحل الشمالى.

وكانت أصيبت النجمة مي سليم بالحسد، وذلك بعد احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “بنقدر ظروفك” الذي طرح فى السينمات.

وتصدرت مي سليم التريند، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع نجت من الموت بأعجوبة.مي سليم

وتعرضت مي سليم لحادث سير آخر في مايو الماضي على الطريق الدائري.

وكشفت ميس حمدان عن تعرض شقيقتها مي سليم لحادث سير، ونجاتها منه بأعجوبة، مطمئنة الجمهور على صحتها من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.