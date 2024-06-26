أول كليب بالذكاء الاصطناعي Ai لـ لطيفة يتجاوز مليون مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت النجمة لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وهو لأغنية الألبوم "مفيش ممنوع" التي كتب كلماتها نادر عبد الله، ومن ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

وكانت لطيفة قد طرحت أمس الألبوم كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواج كبير عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية، كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب "يا ليالي" الذي طرحته أمس وتخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

لطيفة

لم أتوقع نجاح أغانى الألبوم

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وأضافت: "الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة"، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وأخرون.

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة الجديد

"يا ليالي" من كلمات مللك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم

لطيفة تتصدر تريند إكس

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم

"الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي

لطيفة

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل

"أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح

الجدير بالذكر إن النجمة لطيفة قررت طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل.