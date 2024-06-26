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عمرو دياب وحماقي وتامر حسني| نجوم مصرية في حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الجمهور العربي في ليلة غنائية مميزة مع فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تحديدًا مع أبرز نجوم مصر في الغناء، الذي يتوجهون إلى السعودية للاحتفال بهذا الحدث مع جمهورهم.

جدول الحفلات المصرية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

يشارك كلا من “عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، أحمد سعد” في حفلات كاس العالم للرياضات الإلكترونية، خلال يوليو وأغسطس القادمين، وياتي جدول حفلاتهم تباعًا:

 

يفتتح الهضبة عمرو دياب سلسلة حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في 18 يوليو على مسرح بحيرة بولفارد رياض سيتي 

 

كما يجتمع الفنان أحمد سعد وأصالة  في 21 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض.

 

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تامر حسني ونانسي عجرم وعايض يوسف

ويليه الفنان تامر حسني في 8 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم،

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موعد الختام مع محمد حماقي 

ويختتم الفنان محمد حماقي ليالي الفعاليات الغنائية في 22 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم، وتم طرح تذاكر الحفلات بالكامل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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فئات تذاكر الحفلات والألعاب داخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

انقسمت أسعار تذاكر الفعاليات إلى فئتين الأولى مخصصة للرياضات الإلكترونية فقط وتبدأ بـ 20 ريال سعودي ، والثانية شاملة الألعاب والحفلات سويًا وتبدأ بـ 75 ريال سعودي.

فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية والقائمة الكاملة للألعاب 

كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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