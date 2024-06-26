ذكري ميلاده.. اللحظات الأخيرة في حياة حسن مصطفى

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حسن مصطفى الذي يُعتبر واحداً من أعمدة الفن المصري.

وترك بصمة لا تُمحى في المسرح والسينما والتلفزيون المصري على مدار عقود من الزمن.

من جانبها كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي، قائلة "هو كان في العناية المركزة وانا كنت واخدة اوضة في المستشفي عشان الزيارة كانت ممنوعة منه فكنت انا استقبل الناس .. وبعد ما خرج من العناية جابوه في الاوضة جمبي وهو كان علي السرير وانا علي الكنبة".

حسن مصطفي

وأضافت "ميمي جمال" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد خروجه من العناية المركزة ووضعه في غرفة أخري قام بطلب اكل كومبوت فاحضرت له وأكل وبعدها شرب المياة وطلب منها الجلوس بجواره، فجلست ووضعت يدها علي خدها، فقال لها "شيلي إيدك من علي خدك .. الأيام الجاية هتعملي كده كتير".

حسن مصطفي

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أن بعد ذلك أسند رأسه الي الخلف ولم يتحدث مرة أخري وفاضت روحه، وعلمت بذلك عندما كانت تحادثه ولم يقوم بالرد عليها.

نبذة عن حياته وأعماله

بدأ حسن مصطفى مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه. عمل في البداية في المسرح القومي وعدد من الفرق المسرحية الكبيرة، مما أكسبه خبرة واسعة في فنون التمثيل.

الأعمال المسرحية

كان للمسرح النصيب الأكبر من أعمال حسن مصطفى، حيث شارك في العديد من المسرحيات التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ المسرح المصري. من أشهر أعماله المسرحية:

مدرسة المشاغبين: حيث قدم دور الناظر، الذي أصبح أيقونة في المسرح المصري.

العيال كبرت: أحد الأدوار التي أثرت في جيل كامل بأدائه الكوميدي المميز.

سك على بناتك: إحدى المسرحيات التي لا تزال تُعرض وتحقق نجاحاً حتى اليوم.

حسن مصطفي وميمي جمال

الأعمال السينمائية

رغم تألقه الكبير في المسرح، إلا أن حسن مصطفى لم يغفل السينما، حيث قدم العديد من الأفلام التي رسخت مكانته كأحد كبار الفنانين في مصر. من أشهر أفلامه:

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مراتي مدير عام

إسماعيل ياسين في الأسطول