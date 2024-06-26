بلقيس مطلوبة على مواقع التواصل بعد حذف إحدي أغانيها على "يوتيوب"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة بلقيس فتحي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حذف إدارة قناة "يوتيوب"أمس الثلاثاء إحدى أغانيها من صفحتها، بطلب من الفنان المغربي موس ماهر.

وحذفت يوتيوب الأغنية بعد اتّهام موس ماهر لبلقيس بسرقة لحن أغنيته "لغرام"، التي أصدرها قبل 3 سنوات بالتعاون مع الفنان الجزائري رضا الطالياني، واستخدامها في أغنيتها "طاوعك قلبك".

من جانبه قال الفنان المغربي موس ماهر في تصريحات صحفية أنه وراء حذف الأغنية من "يوتيوب"، وأنه سيسعى كخطوة مقبلة إلى حذفها من "فيسبوك" أيضاً، في حين لم تعلّق الفنانة اليمنية على الأمر وتجاهلت ما حصل تماماً.

وحرصت بلقيس على التعبير عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير ضمن فعاليات "مهرجان موازين الدولي" في المغرب، من خلال مشاركة متابعيها مجموعة من الصور العفوية على المسرح، حيث تألقت بالقفطان المغربي من اللون الفضّي، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماسة.

تعليق بلقيس على الأزمة

وكانت علّقت بلقيس على اتّهامها بسرقة الأغنية، مؤكدةً أن "أغنيتها لا تشبه أغنية ماهر، وإنما القاسم المشترك الوحيد بينهما هو الإيقاعات المغربية الشمالية، لأنها من الناحية الموسيقية تتشابه، وهذا لا يعني أنها مسروقة".

وكانت تصدرت النجمة بلقيس فتحي التريند، وذلك بعد حديثها عن أزمتها الحالية مع شركة روتانا، التي انتهت بحذف ميدلي أغانيها التي تصدرت تريند يوتيوب بالمملكة العربية السعودية فور طرحها.

بلقيس

وكتبت بقليس عبر حسابها بموقع X: "طبعا ميدلي بلقيس الجزء الأول شفته منتشر جدا ولاخر لحظة كان في تصاعد مستمر في الترند السعودي ومحقق مشاهدات ممتازة على الرغم من انه فيديو تتجاوز مدته ١٢ دقيقة،، وإلا فجأة شركة روتانا قامت بحذف الفيديو كليا بسبب ٣ اغنيات من البومي مجنون وزي ما أنا هم (مجنون/هذا منو/ امبيه) رغم انهم كوفرز وتوزيع جديد وبالنهايه اغنياتي اللي انشهرت بإسمي وحققت لي شهرتي في بداياتي".

بلقيس

وأضافت: بس معلومة لكم من كواليس سنين من الجهد والاجتهاد،، اقسم بالله العلي العظيم انه جميع ألبوماتي وكليباتي بدون استثناء هي من انتاجي الخاص وجيبي الخاص ومجهودي الخاص وتعبي وشقاي والنجاح اللي حققته الاغاني والألبومات هي ثمرة سهر وجد واجتهاد واضطررت اسفة للتنازل عن ألبومين، هم مجنون وزي ما أنا وارجع اكرر انتاجي ومالي الخاص اضطررت أتنازل عن حقوقهم الاثنين كأني عطيت الكلاوي الاثنين حقي من اجل تسوية انتهاء التعاقد مع روتانا لأسباب ما راح اذكرها الآن.

بلقيس

وتابعت: حذف الفيديو اضطرنا للتواصل مع الشركة من اجل ايجاد حل لإعادة نشر الميدلي ولكن بدون جدوى، لذلك هناك اقتراح بازالة الاغاني الثلاثة من الميدلي وإعادة نشره من أول وجديد لان لا مستحيل في قاموسي وطبعا الفانز عندهم الاغاني المحذوفة ونشروها في كل التطبيقات من ايام واشوف الفيديوهات كلها اللي قصوها من الميدلي راحت فايرل.. بنرجع الميدلي خلال ساعات ولا يأس أو مستحيل وراح أكمل.

بلقيس

محاولات لقمعي فنيًا

واختتمت بلقيس فتحي حديثها قائلة: معلومة مهمة قبل ما انهي الثريد.. في ١٢ عام جميع ما سمعتوه او شفتوه من اغاني او كليبات او حتى حضور مسرحي في جميع البلدان هي تفاصيل من تعبي ومجهودي الشخصي بدون اي مساعدات خارجية وطول المسيرة هذي كنت one man show ولا ابحث عن تعاطف او تقدير بس نفسي تستحق التقدير الان في ظل اي محاولات لقمعي فنيا وسلامتكم.

بلقيس

وترغب الفنانة بلقيس، في الزواج للمرة الثانية بعد مرور حوالي 3 سنوات على طلب الخلع الذي قدمته للانفصال عن زوجها الأول ووالد ابنها الوحيد، وذلك ما أكدته خلال تصريحاتها على هامش إحدى حفلاتها بعد سؤالها عن الزواج.

بلقيس



وقالت بلقيس: "لسه مجاش العريس بس أنا عايزة أتجوز.. اللي عاوزني يجيلي أنا مبروحش لحد.. الواحد ينفصل ويزعل ويرجع يحب من أول وجديد ينسيك القديم".

بلقيس

شذكرك بيا

وكانت ، طرحت بلقيس فتحي مؤخرا أغنية "شذكرك بيا" من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين.