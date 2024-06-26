رامي جمال| موعد طرح أحدث أغاني "دمعي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال، الليلة، طرح أحدث أغانيه “دمعي” في سلسلة الإصدارات الصيفية للموسم الجاري، عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

موعد طرح أغنية يادمعي وصناعها

ومن المقرر ان يتم طرح الأغنية الجديدة لـ رامي جمال “دمعي”، في الـ 7 مساءً عبر يوتيوب، من كلمات : مصطفى حسن، ألحان: مصطفى العسال، وتوزيع أماديو، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.





كان قد طرح رامي جمال حديثًا ألبوم “خليني أشوفك” الذي يحمل عنوان “خليني أشوفك” 15 أغنية ، وهم “خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، قلبي خام، أوقات، عادي أنساك، انت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي اه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى اسمك”

تفاصيل أغنية رامي جمال بيكلموني

كانت سجلت أغنية بيكلموني من الألبوم الجديد أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتقول كلماتها “بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام”.