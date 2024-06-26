مي عمر حديث السوشيال بعد ظهورها برفقة زوجها فى لندن

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة مي عمر التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها برفقة زوجها المخرج محمد سامي وهما يقضيان رحلتهما الصيفية.

حيث نشرا صورًا أثناء تواجدهما فى لندن للاستمتاع بالصيف قبيل بدء تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد المعنون بـ “اش اش”.

مى عمر ومحمد سامي

وحقق مؤخرًَا مسلسل “نعمة الأفوكاتو” نجاحًا كبيرًا الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقال محمد سامي في تصريحات تليفزيونية: “مبسوط بالنجاح والتجربة ومبسوط بمي وأهم حاجة النجاح.. انت بتشتغل علشان ربنا يكرمك وتنجح.. والنجاح بتاع ربنا سبحانه وتعالي”.

بينما قالت مي عمر: “الحمد الله انا بحس أني مع محمد سامي مفيش ريسك وهو كان مبسوط أوي وأحنا بنصور وبشرني بنحاح مسلسل نعمة الأفوكاتو”.

مي عمر

وأكد محمد سامي أنه يتعاون مع زوجته مي عمر في رمضان 2025، من خلال مسلسل “إش إش” ويتعاون مع عمرو سعد في مسلسل جديد.

شخصية مي عمر

وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقية مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

قصة نعمة الأفوكاتو

وقدمت مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل؛ حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدي ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

أبطال نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامى، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وكانت قدمت مى عمر مؤخرًا في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وكانت قامت النجمة أصالة بغناء تتر مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامى.

حيث تقدم النجمة صولا اغنيتين الأولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان " الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.