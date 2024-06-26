نوال الكويتية تهنئ لطيفة على ألبومها الجديد.."مفيش ممنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة نوال الكويتية النجمة لطيفة على ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، الذي يضم 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغاني بلهجات عربية أخرى.

وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس": "حبيبتي لطيفة ألف مبروك ألبومك "مفيش ممنوع"، قدام النجاح وموفقة إن شاء الله"، لترد الأخيرة: "الله يبارك فيكي يا غالية ولا يحرمني منك".

طرحت لطيفة ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى، وبدأت لطيفة بطرح أغنية "يا ليالي" وتطرح باقي الأغاني تباعا، إذ يضم الألبوم 10 أغاني متنوعة.

وتصدرت لطيفة تريند موقع X "تويتر سابقا" فور طرح أغاني الألبوم، وقامت بتصوير كافة أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

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