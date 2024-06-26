"شبه حورية البحر".. أحدث ظهور لـ مي سليم والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مي الصور، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت فيها ملابس مبهجة باللون اللبني المنقوش.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا ميويا، ولا عروسة البحر، زي القمر، بعشقك أوي، شبه حورية البحر، طول عمرك قمر".

يذكر أن، أحيت الفنانة مي سليم حفلًا غنائيًا، ضمن سهرات عيد الأضحى، ويعد الحفل هو الأول لها.

ومن ناحية آخري يذكر أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، يشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت.

اقرأ ايضًا:

موقف محرج لـ أنغام وأحلام ترد: "اسمي مش إساءة اسمي تشريف"

"كل الحاجات" تورط شيرين عبدالوهاب في نزاع جديد ومؤلفها يكشف لـ"الخليج 365"التفاصيل