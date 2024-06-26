"شنطة بربع مليون".. خالد منتصر يعلق على أزمة هاجر أحمد مع مغسلة أتلفتها لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على أزمة الفنانة هاجر أحمد مع مغسلة أتلفت شنطتها التي يعد سعرها 5 آلاف دولار.

وكتب منتصر، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مش فارق معايا إن الشنطة بخمستلاف دولار، يعني بربع مليون جنيه.. اللي فارق معايا إن الشنطة بتتغسل أصلا وفي مغسلة.. يا ما لسه هنعيش ونشوف".

وكانت هاجر أحمد، قد تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك بسبب تلف حقيبة باهظة الثمن من ماركة ديور Dior العالمية في إحدى المغاسل.

وكتبت هاجر أحمد، منشورا عبر جروب خاص بشكاوي جهاز حماية المستهلك بموقع "فيسبوك": "تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة.. من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار".

وتابعت: "لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها".

وأضافت: "قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعا".

يذكر أن، هاجر أحمد شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.