قبل حفله في مهرجان موازين.. محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور المغربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر المطرب محمد رمضان عن سعادته لإقامة حفل له بمهرجان موازين، في ساحة النهضة يوم 29 يونيو الجاري.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقًا: "ثقة في الله أقوى حفلة في المملكة".

وتحدث رمضان في الفيديو، قائلًا: "مساء الخير جمهوري المغربي والعربي الحبيب، إن شاء الله هقابلكم في ساحة النهضة بمهرجان موازين يوم 29 يونيو الحالي".

ووجه رمضان رسالة للجمهور المغربي، قائلًا: "عايز أقول، إن أول دولة في حياتي تستضيفني خارج بلدي لافتتاح فيلم كان في المغرب، أول ديو غنائي مع مطرب من خارج مصر كان مع سعد لمجرد أخويا وصديقي، أول حفلة عالمية أعملها كانت في ساحل جامع الفنا في مراكش، وأول لقاء ليا كان مع جلالة الملك محمد السادس، ثم توالت اللقاءات بالحكام العرب".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان القادم 2025، حيث الظهور الأخير له كان في مسلسل "جعفر العمدة" رمضان 2023، من إخراج محمد سامي.

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