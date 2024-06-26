إسلام جمال يرزق بمولوده الأول وأحمد حاتم أول المباركين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رزق الفنان إسلام جمال بمولوده الأول والذي أطلق عليه اسم عز الدين.

وكتب "إسلام"، عبر حسابه "انستجرام": "‎بسم الله الرحمن الرحيم، "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً"، الحمدلله لقد رزقني ووهبني الله عز الدين إسلام جمال".

وتلقى إسلام جمال التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمجتمع، وكتب الفنان أحمد حاتم: "مبروك يا حبيبي خليه يربيك كدا ويعلمك الأدب"، كما وجه الفنان طارق الإبياري التهنئة، وكتب: "آلهم بارك مبروك يا حبيبي".

يذكر أن إسلام جمال يعرض له حاليًا مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، تأليف هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وإخراج خيري سالم.

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