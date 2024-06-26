أول تعليق من هيفاء وهبي بعد بكائها في حفل المغرب (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على حفلها الغنائي الذي أحيته في المغرب ضمن حفلات مهرجان موازين وتأثرت خلاله بالبكاء على المسرح.

ونشرت هيفاء، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر بالفخر لاستضافتي واحتضاني في المملكة المغربية.. شكرا من قلبي على كل الحب والكرم اللي شفتهم من الشعب المغربي الغالي".

وتابعت هيفاء: "سعادتي لا توصف بنجاح الحفل في مهرجان موازين العريق على منصة النهضة في المغرب - الرباط، لا أحد يمكنه أن ينسى من أبكاه فرحا".

وأضافت: "تسكنون في قلبي للأبد.. شكرا لكم سيادة وشعبا وصحافة وجمهورا، نحبكم يالمغاربة بزاف، وإلى اللقاء القريب".

وكانت هيفاء وهبي فور صعودها على المسرح استقبلها الجمهور بالهتاف، ما جعلها تتأثر وتندهش في البكاء وتسقط الدموع من عينها.

هيفاء وهبي قالت على المسرح للجمهور المغربي: "مساء الخير يا أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كتيرا وأحبكم كثيرا وأهلا وسهلا بيكم، وشكرا لاحتضاني في هذا البلد العزيز على قلبي والشعب الراقي، انتوا ناس عزاز كتير واشتقت لكم كثيرا، الله يخليكم شعبا وسيادة تحت رعاية الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه".

وقدمت "هيفاء" عددا من الأغاني التي تفاعل الجمهور فيها معها، منها "يا نحلة" و "وصلتلها" وغيرها.