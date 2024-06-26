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سكارليت جوهانسون: حاولت المشاركة في سلسلة أفلام Jurassic World منذ بدايتها

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القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أنها من أشد المعجبين بسلسلة أفلام Jurassic World، وذلك بعد انصمامها للجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

وأشارت جوهانسون أنها من متابعى السلسلة منذ ظهورها لأول مرة في عام 1993، حيث أشارت قائلة: "أنا من أشد المعجبين بـ Jurassic Park، أنه أحد الأفلام الأولى التي أتذكر مشاهدتها في السينما، وكان الأمر مذهلاً، ولا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بـ مشاركتى في السلسلة".

وتابعت جوهانسون قائلة: "لقد كنت أحاول المشاركة في سلسلة الأفلام بأي طريقة ممكنة لأكثر من 10 سنوات، حتى اننى كنت أقول مستعدة للموت في الخمس دقائق الأولى، سأفعل أي شيء من أجل المشاركة".

ومن المقرر أن يقوم بإخراج فيلم Jurassic World  المخرج جاريث إدواردز مخرج فيلم Godzilla، بينما كتب السيناريو ديفيد كوب مؤلف أولى أفلام سلسلة Jurassic Park.

وصرحت جوهانسون عن سيناريو الفيلم: "السيناريو مذهل للغاية، كتبه ديفيد كويب. الذى يعود بعد حوالي 30 عامًا لكتابة السيناريو، وهو متحمس جدًا لذلك، وهو أمر رائع جدًا".

بدأ سلسلة Jurassic World  الجديد في عام 2015 وأنتج فيلمان وهما  Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) وJurassic World: Dominion (2022)، جميع الأفلام كانت من إخراج كريس برات وبرايس دالاس هوارد، اللذين لن يعودا للفيلم الجديد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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