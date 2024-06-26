شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه اسم عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان إسلام جمال استقباله مولوده الأول والذى أطلق عليه عز الدين، حيث كتب خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك:"‎بسم الله الرحمن الرحيم، "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً"، الحمد لله لقد رزقني ووهبني الله عز الدين اسلام جمال".



اسلام جمال

يذكر أن إسلام جمال يعرض له حالياً مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc والعمل بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.