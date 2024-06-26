شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تتألق بالأبيض في أسبوع الموضة بباريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها بمجموعة صورة من مشاركتها في أسبوع الموضة المقام بباريس الآن، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام الصور التي تألقت فيها وارتدت تصاميم باللون الأبيض والكثير من الإكسسوارت التي لفتت الانتباه لمتابعيها وجمهورها.



اطلالة نيللي في باريس



نيللي من أسبوع الموضه في باريس



نيللي كريم من أسبوع الموضة

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت بإطلالة مميزة خلال حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم في قلعة صلاح الدين في القاهرة، حيث ظهرت بفستان أزرق ومزين باللون الذهبي خلال تواجدها في الحفل.

ونشرت نيللي عبر حسابها على إنستجرام صورا لها أثناء تواجدها بحفل زفاف جميلة عوض في القلعة، صحبتها بتعليق: "اللون الأزرق هو اللون الأقرب للحقيقة".

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، المقام بالقلعة، حيث حضر كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذين أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عمرو يوسف وكندة علوش، المنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي



الفنانة نيللي كريم من باريس



نيللي من اسبوع الموضه