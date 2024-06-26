شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في مقراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مقراتها الإعلامية واستوديوهاتها ، وذلك إيماناً بدورها الوطني في المساهمة بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية، وانطلاقاً من ثوابتها في دعم الدولة المصرية ضد كافة التحديات.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدأها في تنفيذ الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها من مقراتها والاستوديوهات التابعة لها ومكاتبها الإدارية للمساهمة ولو بقدر بسيط في تخفيف الأعباء على الدولة المصرية، وتؤكد الشركة المتحدة التزامها منذ عدة سنوات في الترشيد واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج، حفاظاً على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها.