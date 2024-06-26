شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ صدقى صخر من فيلم قصر الباشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان صدقي صخر على صفحات السوشيال ميديا الرسمية صورا من أحدث أعماله فيلم قصر الباشا، الذي يقوم بتصويره حالياً ويقدم فيه بشخصية نجيب الدسوقي.



صدقى صخر (1)



صدقى صخر (2)

الفيلم الجديد من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

ومؤخراً شارك صخر في السباق الرمضاني 2024 بعملين فنيين هما كامل العدد + 1 الذي عرض على قناة On، ومسلسل فراولة على قناة DMC ومنصة Watch it.

وقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + 1 شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وشارك في مسلسل فراولة بشخصية إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.