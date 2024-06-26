يسرا بتصريح يصدم جمهورها عن عملها في المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت الفنانة يسرا جمهورها خلال حديثها عن مسرحية “ملك والشاطر”، التي تقدّمها بمشاركة الفنان أحمد عز، اليوم الأربعاء، 26 حزيران “يونيو” ويستمر عرضها حتى 6 تموز (يوليو) المقبل، على مسرح بكر الشدّي في السعودية.

وقالت يسرا خلال المؤتمر الصحافي الذي يُقام حالياً في الرياض: “عندما قررت العودة الى المسرح أردت أن أعود إليه من خلال مسرحية مع النجم الكبير أحمد عز وكل النجوم المشاركين فيها، وهذه المسرحية قد تكون الأخيرة في حياتي”.

وأضافت: “الجمهور السعودي من أكثر المحبّين للفن، ليس الفن المصري ولا العربي فقط، بل هم يحبّون الفن بشكل عام وتربطهم به علاقة قديمة، ولم يكن في إمكاننا أن نصنع فيلماً قبل أن نبيعه في السعودية”.

يُشار إلى أن مسرحية “ملك والشاطر” تضم مجموعة من الفنانين، بينهم: يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب…، وتدور أحداثها حول الشاب “حسن”، الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على الصاع الأسود، وهو المهر الذي طلبته الملكة “ست الكل”، لكي يتزوج بشقيقتها، كما سيخلّصها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات، فهل يستطيع الحصول عليها؟ وما هي اللعنة التي حلّت بالمملكة؟