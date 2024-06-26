طارق لطفي أول المتعاقدين على “العتاولة 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الشركة المنتجة لمسلسل “العتاولة” التحضيرات للجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في موسم رمضان الماضي.

وبدأت الشركة في التعاقد مع النجوم المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل، حيث كان طارق لطفي أوّلهم.

وحدّدت الشركة المنتجة للمسلسل موعد البدء بتصويره في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل “العتاولة”، كلٌ من: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي…، وهو من تأليف هشام جلال وإخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أن آخر أعمال طارق لطفي الفنية، مشاركته في بطولة فيلم “السيستم”، الى جانب: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، نهى عابدين، ورانيا منصور.