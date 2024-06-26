أحمد عز يضع هذا الشرط للعودة إلى الدراما.. وهذا ما قاله عن يسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد عز ، على هامش حضوره المؤتمر الصحافي للإعلان عن انطلاق عرض مسرحيته الجديدة “ملك والشاطر”، التي يقدّمها في المملكة العربية السعودية بمشاركة النجمة الكبيرة يسرا، عن أمنيته العودة إلى جمهوره من خلال عمل درامي جديد، خاصة بعد غيابه لمدة ثلاث سنوات، منذ قدّم مسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنانة هند صبري في عام 2021.

ووضع عز شرطاً للعودة إلى الدراما، حيث قال في تصريحات صحافية إنه يبحث عن سيناريو جديد ومختلف يخوّله العودة الى جمهوره، فالسيناريو هو الذي يحكم قراره.

وعبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلم “ولاد رزق 3″، كاشفاً عن المبلغ المالي الذي تم إنفاقه على العمل، ومتطرقاً الى الحديث عن الفنانة يسرا التي يتعاون معها في مسرحية “ملك والشاطر” بعد 21 عاماً على تقديمهما آخر أعمالهما الفنية، مسلسل “ملك روحي”.

وأكد عز أن فيلم “ولاد رزق 3” الذي يُعرض الآن ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 تكلّف نحو 12 مليون دولار أميركي، واستطاع حصد إيرادات تخطّت المبلغ المالي الذي أُنفق عليه، موضحاً: “العمل في أقل من 10 أيام جمع كل الفلوس اللي اتصرفت عليه، والدعم لما بيتحط في مكانه الصح بنحقق بيه كتير”.

كما عبّر أحمد عز عن سعادته بالعمل مع الفنانة يسرا، قائلًا إنه يدين لها بالفضل: “أنا في منتهى السعادة إني باشتغل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات اللي حققتها، يسرا السبب فيها بعد ربّنا، وأنا مدين لها بالفضل وباللي اتعلّمته منها في بداية دخولي الفن”.