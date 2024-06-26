بلقيس في ورطة كبيرة.. فنان مغربي يتّهمها بالسرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة بلقيس حالة صعبة بعدما حذفت إدارة قناة “يوتيوب”أمس الثلاثاء إحدى أغانيها من صفحتها، بطلب من الفنان المغربي موس ماهر.

وحصل ذلك بعد اتّهام موس ماهر لبلقيس بسرقة لحن أغنيته “لغرام”، التي أصدرها قبل 3 سنوات بالتعاون مع الفنان الجزائري رضا الطالياني، واستخدامها في أغنيتها “طاوعك قلبك”.

وأكد الفنان المغربي في تصريحات صحافية أنه وراء حذف الأغنية من “يوتيوب”، وأنه سيسعى كخطوة مقبلة إلى حذفها من “فيسبوك” أيضاً، في حين لم تعلّق الفنانة اليمنية على الأمر وتجاهلت ما حصل تماماً.

وحرصت بلقيس على التعبير عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير ضمن فعاليات “مهرجان موازين الدولي” في المغرب، من خلال مشاركة متابعيها مجموعة من الصور العفوية على المسرح، حيث تألقت بالقفطان المغربي من اللون الفضّي، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماسة.

وفي وقت سابق، علّقت بلقيس على اتّهامها بسرقة الأغنية، مؤكدةً أن “أغنيتها لا تشبه أغنية ماهر، وإنما القاسم المشترك الوحيد بينهما هو الإيقاعات المغربية الشمالية، لأنها من الناحية الموسيقية تتشابه، وهذا لا يعني أنها مسروقة”.