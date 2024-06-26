ويل سميث مغني في حفل توزيع جوائز BET 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العالمي ويل سميث لتقديم تجربة غنائية في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024 المقرر لها الأحد المقبل.

ويؤدي ويل سميث أغنية جديدة في حفل توزيع جوائز BET 2024 يوم الأحد، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أداء سميث BET، وسيتم بث جوائز BET مباشرة على الشبكة يوم الأحد 30 يونيو الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الامريكية.

ومن المقرر أن يتم تكريم المغني الحائز على جائزة جرامي Usher بجائزة Lifetime Achievement BET في هذا الحدث.

الجدير ذكره أن فيلم Bad Boys: Ride Or Die لـ ويل سميث نجح في تحقيق إيرادات بلغت 218 مليونا و758 ألف دولار منذ طرحه يوم 7 يونيو الجارى.

ويعتبر الفيلم عودة قوية للنجم ويل سميث الى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022.

من ناحية أخري، علي قدم وساق يستعد النجم العالمى ويل سميث لأداء دور البطولة فى فيلم خيال علمى جديد يحمل اسم Resistor، مستوحى من رواية Influx للمؤلف الأكثر مبيعًا فى صحيفة نيويورك تايمز دانييل سواريز لعام 2014.

يتعاون ويل سميث مع المنتج السينمائى الأمريكى تود بلاك وجيسون بلومنثال وستيف تيش وجون مون وتوني شو من شركة Escape Artists، وذلك حسبما نشر موقع الديلي ميل

وكانت كشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تقريرًا عن ظهور ويل سميث من كواليس تصوير فيلمه الجديد bad boys4، حيث تم التقاط صور له فى الكواليس وهو يحمل مسدسًا بينما كان يحمل كاميرا كبيرة ملفوفة حول كتفيه وخصره ويدور بهما.

وظهر ويل سميث فى مقطع الفيديو من وراء الكواليس وهو يرتدى سترة الشرطة، ويتقدم للأمام بنظرة جادة على وجهه والمسدس موجه للأمام.

كما ظهر ويل سميث فى الفيديو وهو يقوم بتدوير المعدات المرفقة بسلاسة لمواجهته قبل المضي قدمًا في ملاحقته للأشرار، حيث أدار الكاميرا مرة أخرى، وأطلق ويل سميث النار على هدفه.

ويعود النجمان ويل سميث ومارتن لورنس إلى شاشة السينما بالجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة Bad Boys، الذي طرح في السينمات يوم 14 يونيو الجاري.

وكان عُرض الجزء الأول من السلسلة عام 1995، ولعب ويل سميث دور “مايك لوري”، ولعب مارتن لورنس دور “ماركوس بورنيت”، وهما محققان من ميامي حققا في تهريب المخدرات وجرائم أخرى.