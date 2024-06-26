ماجد المهندس يطرح “لو زعلان”.. الأغنية الرسمية لفيلم “جوازة توكسيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم ماجد المهندس، أحدث أعماله الفنية، أغنية “لو زعلان” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم “جوازة توكسيك”.

أغنية “لو زعلان” من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ومن ألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع شركة “ورنر ميوزك” وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

وتقول كلمات أغنية “لو زعلان”:

قولوله لو زعلان

البحر أهو مليان

يشرب على قد ما يقدر منه

عشان مش ناقصة جنان

قولوله دلعه ده زاد

غاوي ليه دلع عناد

في دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد

يبعد على قد ما يقدر ألف سلامة مش هسأل فيه

يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فيه اللي مكفيه

الباب مفتوح.. على البحري يروح وأنا عمري ما هجري وراه

زمن الحنية خلاص كده فات وانتهى وقفلنا عليه.

الفيلم من بطولة الفنانة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم، وومن المقرر عرضه في الصالات السينمائية مطلع يوليو المقبل.

“جوازة توكسيك” هو فيلم كوميدي جديد من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.