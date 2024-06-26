تقرير جديد.. احتمالية اتهام عدة أشخاص في وفاة ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم الكشف عن معلومات جديدة حول التحقيق في وفاة النجم العالمى ماثيو بيري، الذي توفي في 28 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأكد تقرير تشريح الجثة بأن طريقة وفاة بيري كانت غير طبيعية، وأظهر أنه توفي بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين، مع عوامل مساهمة بما في ذلك الغرق.

وفي مايو الماضي، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا جنائيًا لفهم الظروف المحيطة بوفاة بيري بشكل أفضل.

ووفقًا لـ موقع People ، فإن التحقيق الآن “يقترب من نهايته” وتعتقد شرطة لوس أنجلوس أنه يجب توجيه الاتهام إلى “عدة أشخاص” فيما يتعلق بوفاة بيري، ولم يكشف عن أسماء محددة.

في وقت وفاته، كان بيري يتلقى العلاج بالكيتامين، والذي يقال إنه يساعد في علاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل الإدمان، خاضة مع معاناة بيري من الإدمان الشديد للمخدرات والكحول في معظم حياته.

ويُقال إن آخر جلسة علاجية له جرت قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من وفاته، وذكر تشريح الجثة أن: “الكيتامين الموجود في نظامه عند الوفاة لا يمكن أن يكون من هذا العلاج “.

نظرًا لأن بيري كان لديه مثل هذا المستوى العالي من الدواء في نظامه وفي حوزته، فقد تم الكشف أيضًا في مايو الماضي أن شرطة لوس أنجلوس كانت تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات ومفتش البريد الأمريكي، في محاولة للتحقيق في كيفية حصول بيري على الكيتامين الذي كان مصدرًا له، أدى في النهاية إلى وفاته.