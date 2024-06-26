لطيفة تطلق "مفيش ممنوع" وتدهش الجمهور بالـ Ai على اليوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المطربة لطيفة، أحدث أعمالها الفنية من ألبومها الجديد بعنوان "مفيش ممنوع"، من كلماتها نادر عبد الله، و ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

تفاصيل ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

طرحت "لطيفة"، أمس الألبوم كاملا عبر جميع منصات الموسيقى، فيما أطلق يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواجًا كبيرًا عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب "يا ليالي" الذي طرحته أمس وتخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

لطيفة



وقالت لطيفة، في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابعت لطيفة، قائلة: "الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة"، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وأخرون.

أغاني ألبوم لطيفة

"يا ليالي" من كلمات ملك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم

"الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل

"أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح.

لطيفة

الجدير بالذكر إن النجمة لطيفة قررت طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل.