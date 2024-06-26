دانا مارديني في مرمى السهام.. صور جريئة خلال عيد الميلاد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة السورية دانا مارديني لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادهاالـ35.

ونشرت الفنانة السورية دانا مارديني عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو، يُظهر مفاجأة أصدقاء لها بالاحتفال بعيد ميلادها، بينما كانوا يقضون وقتهم في فندق.

دانا مارديني

حيث ظهرت الفنانة السورية دانا مارديني في فيديو وهي على أرجوحة معلقة فوق مسبح، بينما كانت ترتدي فستانًا أسود.

وتعرضت دانا مارديني للانتقاد بسبب ظهور كل من احتفل معها فى عيد ميلاد فى الفيديو بثياب السباحة.

دانا مارديني

وعلقت الفنانة السورية دانا مارديني على الحفل، بعبارة أرفقتها بالإنجليزية: "من الرائع الانطلاق نحو عامي الـ35، معكم أيها الأصدقاء".

من هي الفنانة السورية دانا مارديني ؟

دانا مارديني (ولدت في 26 يونيو 1988) هي ممثلة سورية تخرجت من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2010، ثم انخرطت مباشرةً في عددٍ من الأعمال الدرامية والمسرحية.

دانا مارديني

أشيع في الصحافة أنها ابنة الممثلة القديرة سمر سامي بسبب الشبه الكبير بينهما ونفت ذلك قائلةً بأنه «يشرفها ذلك ولا يزعجها».

دانا مارديني

مشاركتها فى مسرحيتين وهي طالبة

تخرجت دانا من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وانخرطت مباشرة في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية فقد شاركت وهي طالبة في السنة الرابعة في مسرحيتين لحظة وسيليكون للممثل عبد المنعم عمايري.

دانا مارديني

أعمال دانا مارديني الدرامية

الولادة من الخاصرة (2011)

أرواح عارية (2012)

الولادة من الخاصرة 2: ساعات الجمر (2012)

الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى (2013)

سنعود بعد قليل (2013)

قلم حمرة (2014)

حلاوة الروح (2014)

العراب - نادي الشرق (2015)

العراب - تحت الحزام (2016)

الندم (2016)

أهل الغرام 3 (2017)

جيران ج3 (2017)

جيران ج4 (2018)

تانغو (2018)

ع الحلوة والمرة (2021)

نور (2022)

الزند: ذئب العاصي (2023)

دانا مارديني

أعمال دانا مارديني السينمائية

دمشق مع حبي (2010)

رسائل الكرز (2015)

دانا مارديني

المسرح

الألماني الطيب (2009)

لحظة (2010)

دانا مارديني

سيليكون (2010)

الوجه الأخر لحكاية السيدة روزالين (2011)