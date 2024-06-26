جوزاة توكسيك.. طرح أغنية "لو زعلان" بصوت ماجد المهندس

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت أسرة فيلم جوازة توكسيك الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل اسم "لو زعلان" والتى يقوم بغنائها النجم ماجد المهندس.

والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

جوازة توكسيك

قصة جوزاة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

جوازة توكسيك

أبطال جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

جوازة توكسيك

وكان أعلن النجم ماجد المهندس عن انتهائه من أحدث جلساته الفنية.

حيث نشر ماجد المهندس صورة له من الجلسة الفنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس بإشراف شخصي من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وبجهود منتسبي هيئة الترفيه، وبمشاركة نخبة من أروع عازفي الوطن العربي بقيادة المايسترو وليد فايد”.

ماجد المهندس

وتابع حديثه، قائلًا: “الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير بأحدث التقنيات السينمائية وبكوادر عالمية وتصميم ديكورات خاصة تعكس التراث والفلكلور السعودي أتمنى تنال إعجابكم”.

وكان التقي النجم ماجد المهندس مع جمهوره فى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، حيث يحيي رابع حفلات فبراير الكويت.

وكان أحيي النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً فى لندن، وقدم ماجد خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

جوازة توكسيك

وكان تعاون النجم ماجد المهندس مع النجمة أصالة فى ديو “الحب الأبدي”، وأعربت النجمة أصالة عن سعادتها بنجاح ديو "الحب الأبدي مع النجم ماجد المهندس قائلة: الأغنية منّ أوّل حرف مليئة بالحب وفيها أحلى الذكريات وحلم تعيشه وعنوان حياة فيها اتولدت من جديد، لذلك غنتها من كل قلبها، مشيرة إلى أن قلبها مع هذه الأغنية مليء بالفرح والطمأنينة وقدّمت كلّ ما عندها منّ محبّة وموهبة ومزجت صوتها مع كلّ نغمة ووهبت بعض من روحها فيها.

وأشادت بالمطرب ماجد المهندس الذى شاركها الأغنية، مشيرة إلى أن صوته يشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه.

أصالة وماجد المهندس

وأوضحت أن الأغنية لحّنها محمود خيّامى وهو من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة تحقق معه النجاح ولا يصدق أنّه من الأوائل بجيله وهذا الشّعور يجعله يتسابق ويتجدّد كما وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.