"مارشميلو"| فريق تلاتة إخوات يطلق ألبومهم الغنائى الأول (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفريق الغنائى "تلاتة اخوات"، أحدث أعمالهم الفنية فيديو كليب بعنوان "مارشميلو" وهو ألبومهم الغنائى الأول الذى سينطلق خلال موسم الصيف الجاري.

تفاصيل أغنية مارشميلو

أغنية "مارشميلو" من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويقوم بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، محمد وحور وماسة، وتولي إخراج الفيديو كليب مروان مصطفي، أغنية "مارشميلو" من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

مارشيملو

مارشميلو عمل إيجابي مليئ بالبهجة والسعادة



كشف الفنان تامر نور، منتج الألبوم، ووالد مطربي الفريق أنه يعتبر "مارشميلو" أغنية مبهجة، تنتمي لإيقاع المقسوم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، وتمنى أن تنال إعجاب جمهور "تلاتة اخوات".

وأضاف أن الألبوم الأول يضم 10 أغنيات مختلفة ومتنوعة، تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكداً أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب.



يذكر أن مطرب الفريق محمد تامر، قبل طرح الفيديو كليب، قام بنشر فيديو دعائي استطلع فيه آراء العديد من دارسي الفنون، والشباب من المرحلة العمرية التي يخاطبها فريق "تلاتة اخوات"، التي تمثل القاعدة الجماهيرية الأكبر للفريق في أغنية "مارشميلو"، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بها.

كلمات أغنية مارشيملو

سيبكو م اللي عدي فات و عدي

أنا جاي هارقصك علي الجيتار

مارشيملو واللي جاي هاقولو

اليوم دا كله يبقي ولعه نار

اليوم دا ايه

اليوم دا من زمان هموت عليه

رجعني للي فات عيشني فيه

مستني بعد الفرحة ديه ايه

مستني ايه

اليوم دا ايه

يا فرحة جات خلاص مالهاش حدود

حلوة الحياة معاه عليها موت

عيش السعادة يوم غيرو مود

غيرو مود

سيبكو م اللي عدي فات و عدي

أنا جاي هارقصك علي الجيتار

مارشيملو واللي جاي هاقولو

اليوم دا كله يبقي ولعه نار

مارشيملو …. مارشيملو

اليوم دا كله يبقي ولعة نار

هو انتو ايه

ايه السعادة دي اللي باينه عالوشوش

فرحان طول ما انتو فرحانين فامتناموش

لو حد عايز يمشي لا ماتمشيهوش .. ماتمشيهوش

اليوم طويل

مش عايزه المح حد يكون ضاربلي بوز

مش بعد الانبساط دا كله اليوم يبوظ

أنا عايزه أشوف الابتسامة لوز اللوز

اليوم دا لوز

سيبكو م اللي عدي فات وعدي

أنا جاي هارقصك علي الجيتار

مارشميلو واللي جاي هاقوله

اليوم دا كله يبقي ولعة نار

مارشميلو مارشميلو

اليوم دا كله يبقي ولعه نار