جلسة تصوير جريئة.. كيم كارداشيان تثير الجدل من جديد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الأمريكية كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، جلسة تصوير جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارداشيان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض لظهورها الأخير.

وانهالت عليها التعليقات: جريئة جدا، كفاية نحافة، تقلد مارلين مونرو، اتمنى نهايتك متكون مثل مارلين مونرو، جلسة تصوير سيئة وتهين مارلين مونرو".

وفي عام 2014، خضعت "كارداشيان" لجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها عارية، وذلك لحساب مجلة Paper الأميريكية، وقالت عن الجلسة وقتها: "إنه شرف لي التعاون مع المصور الأسطوري جون بول غودي"، لافتة الى أن الجلسة تمت في باريس.

وكانت "كيم" صاحبة الـ 43 عاما، قد أثارت جدلا مؤخرا حول وجود علاقة عاطفية تجمعها مع الإنجليزي جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا وفريق ريال مدريد الإسباني.

جاء ذلك عقب تداول صورا متعددة تجمعها مع لاعب الفريق "الملكي"، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثناء عرض بعض الأزياء.

وردت على شائعات وجود علاقة بينهما في بيان رسمي، قالت فيه: "يسعدني أن أكشف النقاب عن بيلينغهام كوجه لحملتنا الدعائية الجديدة Skims Men، إنها فترة مثيرة للغاية بالنسبة لعلامتنا التجارية، وهذه الحملة هي مثال آخر على قدرة Skims على خلق لحظات ثقافية عالمية، وبخاصة في مجال الرياضة".

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قالت كيم كارداشيان، إنها تستعد لتجسيد بطلة فيلم The Fifth Wheel من إنتاجها والمقرر عرضه على منصة "نتفليكس".

وأضافت: "لم أكن أتوقع أن آخذ هذا المسار وكانت حقًا مفاجأة. إذا نجح الفيلم سأشعر أنني أنجزت ولكن من يعلم؟ إنها تجربة جديدة جدًا .. وعليا أن أضحي ببعض الأشياء مثل النوم، وأعتقد أنني سأقلل من حقن البوتوكس لكي أظهر مشاعري أكثر في التمثيل لأنني لست قادرة على ذلك.. كيف سأبدو خائفة؟ كيف سأبكي؟ ولكني لن أدع وزني يزيد 500 رطلا من أجل دور ما".