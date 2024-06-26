نيللي كريم تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. ومنى زكي تعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها مجموعة صور من مشاركتها في أسبوع الموضة المقام بباريس.

ونشرت "نيللي"، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، والتي ارتدت فستانًا باللون الأبيض بخيوط فضية، وجاكت أبيض "منفوش" وطويل.

وتفاعلت الفنانة منى زكي مع الإطلالة، وعلقت بـ "إيموجي" قلب ونار، كما انهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: "اي الجمال دا يا قلبي"، "يا جمالو نيللي الممثلة الموهوبة"، "قمر ومذهلة"، "شيك جدا وزي القمر".

انفصلت نيللي كريم عن هشام عاشور بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلمها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

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