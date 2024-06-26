على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اليوم الأربعاء 26 يونيو بعيد ميلادها رفقة زوجها الفنان يوسف الخال، في أحد المطاعم بلبنان، بحسب ما نشره برنامج "Et بالعربي"، على موقع "انستجرام".

وحرص المطرب أحمد سعد على الاحتفال مع نيكول سابا وزوجها يوسف الخال، والغناء على أنغام أغنية "ستو أنا" لـ أكرم حسني وآيتن عامر، كذلك الغناء على أشهر أغانيها "أنا طبعي كدة".

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات.

وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره.

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