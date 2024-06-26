ليلة تاريخية.. تركي آل الشيخ يطلق ثاني نزالات الملاكمة ضمن "موسم الرياض في لندن" وموعد أول نزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن إقامة نزال موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي في لندن.

ونشر تركي بيان صحفي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أعلن معالي عن إقامة ثاني نزال لموسم الرياض خارج المملكة، وذلك في لندن في 21 سبتمبر المقبل، بعد أن تم الإعلان عن إقامة نزال موسم الرياض الأول في ولاية لوس أنجلوس والذي سيكون في 3 أغسطس المقبل، حيث سيلتقي الأمريكي ترانس كروفورد والأوزبكي إسرائيل مادريموف".

كما نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بـ "فيسبوك"، بوستر مجمع لأبطال نزال موسم الرياض في لندن، معلنًا موعد أول مباراة: "ليلة تاريخية بانتظارك، تقام بطاقة موسم الرياض بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا على ملعب ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر 2024".

كما نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بـ"فيسبوك"، بوستر مجمع لأبطال نزال موسم الرياض في لندن، معلنًا موعد أول مباراة: "استعدوا لستة نزالات قوية بالـ Undercard مع أبطال الملاكمة العالميين، على استاد ويمبلي في لندن في نزال موسم الرياض يوم 21 سبتمبر 2024".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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