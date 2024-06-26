بالفيديو.. أحمد السقا يهنئ زوجته مها الصغير في عيد ميلادها بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد السقا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الإعلامية مها الصغير.

وجه "السقا" التهنئة لـ "مها الصغير"، عبر فيديو نُشر على صفحة زوجته على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة وربنا يخليكي ليا ويخليكي لـ نادية وحمزة وياسين ونفضل مع بعض طول العمر، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال مليون سنة".

وكانت آخر مشاركات أحمد السقا الدرامية والسينمائية، جاءت في مسلسل العتاولة الذي عرض في رمضان 2024، وفيلم السرب الذي عرض في السينمات مايو الماضي.

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