تركي آل الشيخ عن "ملك والشاطر": "مسرحية جميلة لا تفوتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية "ملك والشاطر" في أولى أيام عرضها على خشبة مسرح بكر الشدي بالرياض.

ونشر آل الشيخ، فيديو من المسرحية، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "مسرحية جميلة لا تفوتكم في الرياض الآن".

وأقيم أمس الثلاثاء، المؤتمر الصحفي لمسرحية "ملك والشاطر" على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، وشهد حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي.

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، والتي تنطلق اليوم الأربعاء على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.