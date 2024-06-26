بحضور كريم عبدالعزيز.. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق حدث عالمي لموسم الرياض في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن إقامة نزال الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي في لندن، يوم 21 سبتمبر المقبل.

ونشر تركي آل الشيخ، صورًا تجمع الفنان كريم عبد العزيز مع أبطال الملاكمة العالميين جوشوا وديبوا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "حبيبي الأسطورة كريم عبدالعزيز في Face- off لنزال جوشوا وديبوا على حزام العالم في الملاكمة ibf في كرت موسم الرياض في استاد ويمبلي في لندن".

ويقام أول نزال ملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن، بين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا، على ملعب ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر 2024.

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