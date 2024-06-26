"ذا فينيو".. تركي آل الشيخ يعلن تدشين منشأة جديدة لإقامة الأحداث والفعاليات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاصيل جديدة عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو جديد معلنًا بدء الأعمال في منشأة "ذا فينيو" الذي سيقام عليه نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكتب: "بدأت الأعمال في "The Venue" لإقامة نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسينتهي المبنى خلال 50 يوماً إن شاء الله خلال مدة قياسية، وبأيادٍ سعودية، وبتنفيذ شركة صلة المملوكة لصندوق الاستثمارات العام".

وأضاف: "ستتم الاستفادة من المنشأة لإقامة أحداث كبيرة وتخفيف الضغط على المملكة أرينا، وستكون متاحة لكل الوزارات والهيئات والقطاع الخاص للاستفادة منها، وموقعها بجانب المملكة أرينا".

وختم آل الشيخ، قائلًا: "لم يتم هذا إلا بتوفيق من الله، ومن ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وبتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائدنا الملهم وعراب الرؤية، حفظه الله.. عزيمة السعوديين لا حدود لها".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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