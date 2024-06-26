شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: ثورة 30 يونيو لحظة وعى فارقة لدى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الشعب المصرى في مثل هذه الأيام بذكرى ثورة 30 يونيو، وحرصت الفنانة عبير صبرى على تهنئة المصريين بهذه الذكرى من خلال الخليج 365 مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو أكدت على وحدة الشعب المصرى واتحاده في الظروف الصعبة والخطيرة التي عاشها واعتبرت ما حدث لحظة وعي فارقه لدي المصريين.

وفى سياق آخر تستعد عبير صبرى لبدء تصوير دورها فى فيلم اتنين × واحد خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

عبير صبرى قدمت مؤخراً مسلسل حدوتة منسية الذى عرض قبل شهر رمضان الماضي، وشارك فى بطولة العمل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

وسبق وعرض للنجمة عبير صبرى فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



