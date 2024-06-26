شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وأكتر.. نجاحات بارزة حققتها الشركة المتحدة في الدراما المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من النجاحات والإنجازات من حيث الإنتاج والمحتوي الدرامي.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الشركة في تقديم نحو 125 عملا دراميا متنوعا ما بين (تاريخي – كوميدي - سياسي - اجتماعي - ديني)، وهي الأعمال التي عمل بها ما يقرب من 12 ألف فنان وأكثر من 23 ألف عامل وفني.



وفي هذا الفيديو والإنفوجراف نرصد أبرز ما حققته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

125 عملا متنوعا

اجتماعى - تاريخى - سياسى - وطنى - كوميدي - ديني - خيالى وفانتازى





12 ألف فنان على الشاشة

200 وجه جديد من نجوم المستقبل

23 ألف عامل وفنى وراء الكاميرات

70 موهبة جديدة بمجال الإخراج والتصوير والتأليف

فتح السوق أمام 20 شركة إنتاج مصرية وحماية صناعة الدراما

عودة الدراما المصرية لـ20 دولة عربية وأجنبية واتساع دائرة التوزيع الخارجية

الارتقاء بجودة التنفيذ بأحدث وسائل وتقنيات الإنتاج



رفع الوعى والثقافة بسلسة أعمال تاريخية (الإمام الشافعي / الحشاشين)

دراما الفانتازيا والخيال والتراث (جودر المصري)

دراما تحرك المجتمع وتغير قوانين (تحت الوصاية / فاتن أمل حربي).

دراما الأسرة والزمن الجميل (أبو العروسة)

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