طارق لطفي.. الموهوب الذي تأخرت نجوميته كثيرا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل النجم طارق لطفي بعيد ميلاده اليوم، وحقق طارق نجاحًا على مدار مشواره وجاءت نجوميته متأخرة رغم موهبته الكبيرة التي أثبتها فى أعماله التي يحبها جمهوره.

معلومات عن طارق لطفي

طارق لطفي ولد (20 نوفمبر 1965 -) شارك في العديد من الأعمال الفنية كمسلسل العائلة للمخرج إسماعيل عبدالحافظ.

طارق لطفي

كما شارك بعدة أفلام منها صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي حقق له النجاح والشهرة في بداية مسيرته الفنية.

ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1990.

بدأ حياته الفنية فى مسلسل الوسية

بدأ حياته ممثلاً في التلفزيون في مسلسل الوسية إخراج إسماعيل عبد الحافظ. حصل على لقب أحسن وجه جديد عام 1993، وأحسن ممثل ثاني من مهرجان الإسكندرية عام 1994. كما شارك في مسلسلات : العائلة، والوسية، وليالي الحلمية، ودماء على الأسفلت.

طارق لطفي

زيجاته

تزوج عام 1996 من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى شاهندا سعودي وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: شريف، وليلى، وياسين.

أعماله السينمائية

فيلم 122

أزمة شرف (فيلم) (2009)

بنتين من مصر (فيلم) (2009)

عن العشق والهوى (2006)

الحب الأول 2001

لو كان ده حلم 2001)

طارق لطفي

صعيدي في الجامعة الأمريكية (1998)

قشر البندق (1995)

الناجون من النار (1994)

دماء على الأسفلت (1992)

شروع في قتل (2000)

طارق لطفي

أعماله الدرامية

حديث الصباح والمساء (2001)

بنت من شبرا (2003)

الحقيقة والسراب (2003)

ملك روحي (2003)

الليل وآخره (2003)

أحلام البنات (2005)

طارق لطفي

العميل 1001 (2005)

أحلام في البوابة (2005)

سارة (2005)

دعوة فرح (2006)

أصعب قرار (2006)

السندريلا (2006)

على باب مصر (2006)

طارق لطفي

العندليب حكاية شعب (2006)

غريب الدار (2007)

سلطان الغرام (2007)

صرخة أنثى (2007)

أولاد عزام (2008)

بنات في التلاتين (2008)

الفنار (2008)

بنت من الزمن ده (2008)

السيرة العاشورية (الحرافيش) (2008)

قضية صفية (2009)

صبايا وأحلامي

زهرة والأشواك (2009)

حدف البحر (2009)

بفعل فاعل (2010)

طارق لطفي

مع سبق الإصرار (2012)

البيت (2013)

حكاية حياة (2013)

جبل الحلال (2014)

عد تنازلي (2014)

أولاد السيدة (2015)

طارق لطفي

بعد البداية (2015)

شهادة ميلاد (2016)

بين عالمين (2017)

القاهرة كابول (2021)

جزيرة غمام (2022)

العتاولة (2024)